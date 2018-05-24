台灣駐日代表處採購氫能車 首度亮相

2018-05-24 21:23

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕駐日代表處新採購的首輛氫燃料電池車（FCV）24日亮相，駐日代表謝長廷親自扮演模特兒展示這輛新型環保節能車，希望將今後實際使用經驗，提供國內相關機關參考。

這輛氫能車是由豐田汽車於2014年底推出的「MIRAI」車款，日本很早著眼氫能車的開發，2002年首相小泉純一郎曾於官邸試乘豐田及本田兩大車廠分別開發的兩輛氫能車，當時一輛車的造價估計約一億圓的天價，難以量產上市，開發也陷入停滯，安倍晉三重掌政權後，大力推動新能源開發，終於等到豐田開發的「MIRAI」上市，2015年1月安倍搭上世界首輛量產氫能車「MIRAI」在官邸遶行一周，

車價在720萬圓（約合台幣198萬元）上下。

由於安倍帶頭推廣氫能車的普及，日本政府提供相當優惠的補助，所以代表處添購的這部氫能車大約僅花300萬圓。

氫能車的原理是利用氫及空氣中的氧於燃料電池中發生化學反應產生電力，再以電力驅動引擎，因為「氫」取自於空氣，不用擔心資源耗竭，而其排放只有「水」，不會造成汙染。

2040年我國和歐美先進國家將禁售燃油汽車，新型環保節能車的後市看俏，去年底謝長廷藉由公務車汰舊換新的機會決定採購首輛氫能車，以累積使用經驗。這部氫能車主要將做為國內訪賓公務訪日時使用。