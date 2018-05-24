「非洲日」前一天斷交 羅致政：中國已實質發動外交戰

非洲國家布吉納法索今日與台斷交。圖中左二為布吉納法索國旗。（記者黃耀徵攝）

2018-05-24 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕外交部晚間宣布，非洲友邦布吉納法索與我國斷交，台灣友邦降至18國，外交部長吳釗燮、總統蔡英文紛紛於稍早召開記者會，向外界說明。民進黨立委羅致政表示，中國安排布吉納法索在「非洲日」前一天（Africa Day）與台灣斷交，擺明給台灣難堪，實質外交戰已正式開打。

布吉納法索是今年世衛大會（WHA）中唯一未為我發言的友邦，斷交之意有跡可循，而每年5月25日為紀念非洲統一組織成立的紀念日，明晚非洲駐台使節團將會舉辦「歡慶非洲日」酒會，此時斷交無非刻意給台灣難堪。

羅致政表示，多明尼加跟布吉納法索在短時間內的接連斷交，突顯中國已實質發動對台灣的外交戰，短期內外交戰線一定更加吃緊，甚至可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心、要全力應戰。

但除了斷交的國家外，羅致政也認為，台灣在與歐美主要國家上的實質關係比以往來得好，這一點是台灣必須好好把握的，須朝這個方向繼續努力。

至於吳釗燮請辭一事，羅致政認為，這是非戰之罪，也沒有必要，推動對主要國家關係的進展是吳釗燮努力的成果；布吉納法索只是一場邦交「戰役」，台灣要看的是這場外交「戰爭」的結果。