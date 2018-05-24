布吉納法索斷交 布國外長：採取一切手段關閉兩國使館

2018-05-24 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣前友邦布吉納法索今日突然宣布與我國斷交，布吉納法索外交部長巴力（Alpha Barry）也發表聲明，指此決定是為了保護布國最大利益，並提到布國總統要求他採取一切必要的措施，要關閉「布國駐台北使館，以及台灣駐布國使館」。

我國非洲前友邦布吉納法索外交部週四突然宣布與我國斷交，巴力也在《推特》發文指出，「布基納法索政府決定切斷與台灣的外交關係」。據《法新社》引述巴力的聲明指出，布國與台灣自1994年起有合作關係，但時至今天，布國國面臨社會與經濟的挑戰，世界局勢的變化迫使他們重新考慮自己的立場，並指台灣拒絕承認是中國的一部分，中國則是始終秉持一中原則，兩方多年來都在進行外交拔河。

聲明中也指出，布國總統卡波雷指示，要求巴力採取一切必要的措施，關閉布國駐台北使館，以及台灣駐布國使館，並稱此舉是為了保護布國最大利益，以及強化該國社會經濟進步並建立更好的夥伴關係。不過《法新社》也強調，巴力在聲明中並未明言是否將與中國建立正式外交關係。