蘇辦轟「配老花眼鏡」失言 侯辦：蘇當年批謝深山太老

2018-05-24 20:44

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天（24日）嘲諷民進黨新北市長參選人蘇貞昌應該去配老花眼鏡，才能看清楚對手是誰；蘇貞昌回應說，要選新北市長的人卻用這種年齡歧視、人身攻擊、嘲諷的語言，非常不恰當，新北市有50萬的年長市民，希望侯友宜好好考慮說話的用詞。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞抨擊說，侯友宜的說法充滿了年齡歧視與刻板印象言論，已經歧視新北市所有的長者市民，應該為歧視的語言道歉。

侯友宜辦公室發言人賴冠群說，1997年台北縣長選舉，蘇貞昌批評當年不到60歲的謝深山「太老」，那麼今天蘇貞昌要不要先道歉？

侯友宜今天到雙溪拜訪百年中藥老店林益和堂，事後競選辦公室發出的新聞稿標題「對手砲火只對朱 侯神回：建議市府送蘇老花眼鏡」，內文指出，媒體問蘇近期都將炮火對準朱立倫，侯友宜對此表示，「侯友宜就是侯友宜，這是永遠不會變的，請老縣長一定要看清楚！」侯更大酸蘇，現在市府有銀髮族免費配老花眼鏡服務，「建議市府送一隻給老縣長，戴起來就會看得更清楚。」侯同時呼籲蘇，「我叫做侯友宜，是我在選，拜託一下，要看好喔！」

黃韋鈞指出，曾經擔任7年副市長、現在要參選市長的人，竟然如此失言，不但沒有任何悔改、修正，侯友宜辦公室居然還沾沾自喜地發出新聞稿，文中還寫「神回應」，這樣用老花眼鏡來取笑人是「神回應嗎」？對真正需要配戴老花眼鏡的市民是「神回應」嗎？