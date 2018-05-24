侯友宜周錫瑋同台喊「當選」 爭取永和區里長支持

2018-05-24 20:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今晚（24日）參加永和區里長聯誼餐敘，前縣長周錫瑋也到場呼籲大家一起支持國民黨，侯友宜強調自己不會選舉，只會默默做事，希望里長能夠全力支持，他未來也會努力為永和建設。

周錫瑋也到場與侯友宜同台，和永和區爭取連任的議員陳鴻源、連斐璠一起牽手高喊「當選」，周錫瑋呼籲大家，一起支持國民黨提名的市長參選人侯友宜，周錫瑋說，他才與朱立倫見面，商討接下來不僅在新北市，也要全國走透透，為國民黨各地的參選人加油打氣，希望為國民黨在年底選舉爭取最大的勝利。

  • 侯友宜（右二）參加永和區里長聯誼餐敘，與周錫瑋（左二）同台等人高喊當選。（記者翁聿煌攝）

    侯友宜（右二）參加永和區里長聯誼餐敘，與周錫瑋（左二）同台等人高喊當選。（記者翁聿煌攝）

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