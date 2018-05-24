布吉納法索斷交 去年與台灣雙邊貿易額僅2.7億元

2018-05-24 20:20

〔記者黃佩君／台北報導〕外交部晚間宣布，非洲友邦布吉納法索與我國斷交。布國主要貿易產品以農業為主，主力為棉花及乳木果油，雙邊經濟規模有限。根據財政部統計，台灣與布國去年雙邊貿易額僅892.7萬美元，約僅2.7億新台幣，排名在百名之外。其中，台灣對布國出口佔多數，去年為822萬美元，出口最多項目為化工產品，進口最多項目則為農產品。

我國與布吉納法索雙邊貿易金額相當小，而且目前並無雙邊貿易協定。貿易局資料指出，布吉納法索是西非經濟暨貨幣聯盟（UEMOA）會員國，聯盟須有共同對外關稅及貿易政策，因此，布國不能個別與其他國家簽署自由貿易協定。

目前台布之間有「相互促進暨保障投資協定」及「有關核發外交、公務暨普通護照人士簽證協定」，但因雙邊貿易及投資規模不大，影響有限。依據投審會資料，自1952年至2016年2月，布國對我投資件數為4件，投資額為191.6萬美元，主要投資業別為金融保險業、支援服務業以及住宿及餐飲業等。

根據財政部統計，台灣與布國去年去年雙邊貿易額僅892.7萬美元，約僅2.7億，與台雙邊貿易在百名之外。其中，台對布出口佔多數，去年為822萬美元，出口最多項目為化工產品，金額為278.2萬美元；進口最多項目則為農產品，價值51.6萬美元。

貿易局說，台灣對布國主要出口項目金屬輥軋機、家具及其零件、教育用儀器及器具、防盜信號器具、金屬加工用工具機、資訊設備等，主要進口項目為芝麻、棉花。

而布國由於工業化程度有限，主要經濟發展以農業為主，尤其以棉花及乳油木果為主要貿易項目。根據2015年資料統計，布國主要出口市場以中國最多，佔13.5％、印度8.7％、印尼7.1％、孟加拉6.4％、法國5.7％、加拿大5.2％、日本4.4％