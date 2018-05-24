一個月內掉兩國 吳釗燮：已口頭向總統請辭

2018-05-24 20:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕布吉納法索政府稍早宣布與台灣斷交，外交部長吳釗燮今晚召開記者會表示，即刻終止與布國的所有外交關係，全面停止雙邊合作與援助計畫，並撤離大使館、醫療團與技術人員；吳釗燮並說，在掌握到布國將與我國斷交的訊息時，已口頭向總統蔡英文請辭。

外交部晚間七點半緊急召開國際記者會，部長吳釗燮在會中以沉重的語氣表示，布國與我斷交對外交部而言是非常大的衝擊，此也是繼五月初多明尼加與我國斷交後第二個案例，他對此感到難過、憤怒與遺憾。

吳釗燮重申，我國絕不會在北京壓力下低頭，也不會與北京政府進行金錢外交的競逐；吳並批評，中國搶奪台灣邦交國、對台灣外交空間的打壓，不會縮短兩岸距離，也不會讓兩岸朝和平友好的方向發展，更不會贏得兩岸人民的心靈契合，只會讓台灣人民再次對中國政府的作為感到憤怒與失望。

針對我國何時得知布國將與我斷交，吳釗燮表示，總統蔡英文四月至非洲出訪前，布國總統以有國際會議行程為由，不克與蔡總統會面，外交部因此對雙邊關係「感到些許不安」；吳釗燮說，布國外長今並約見我國駐布吉納法索大使沈真宏，表示將宣布重大事件，因此對斷交事件「有跡可循」。

總統蔡英文上任以來，聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加陸續與我國斷交，目前我國邦交僅剩18國，布吉納法索斷交後，史瓦帝尼為我國在非洲僅存的友邦。