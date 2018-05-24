邦交國剩18國 外交部長吳釗燮已口頭請辭

2018-05-24 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕非洲友邦布吉納法索今日宣布與台灣斷交，我邦交國剩18國。對此，外交部長吳釗燮於今晚7點30分晚間，召開說明會說明。而吳釗燮在記者會上表示，已經口頭請辭外交部長職務。

多明尼加5月1日才與我國斷交，後續吳釗燮在立法院受訪時表示，經外交部清查，目前19個邦交國狀況都滿穩定，卻在23天後又傳斷交，使我邦交國僅剩18國。今日在確認消息後，吳釗燮也在記者會上證實，已經向總統提出口頭請辭，並指作為一個政務官，必須要為政策負責。

吳釗燮在記者會上表示，對於中國搶奪我邦交國，感到憤怒與遺憾，並指中國持續打壓台灣外交空間，只會讓台灣人民對中國政府的作為更加反感。同時為為維護我方主權及尊嚴，即日起已宣布終止所有與布國的雙邊合作與援助計劃，撤離大使館、醫療團與技術合作人員。不過吳釗燮也強調，絕對不會對北京壓力低頭，也不會跟中國進行金錢外交的競逐。

吳釗燮在記者會上也提及，先前就曾發現一些徵兆，像是今年安排總統蔡英文到非洲出訪時，就發現布國總統已先安排自己的國際會議行程，無法接待蔡英文，近期布國國內的媒體也在炒作要與中國建交的新聞，雖然事後外交人員已嘗試盡力維繫邦交，但結果仍不如意，今日布國的外交部長更突然表示要與我駐外大使見面，表示有重大外交事項即將宣布。

吳釗燮在記者會上也感謝18個邦交國持續對台灣的支持及重視，未來我方也會持續善盡在國際社會的責任，維繫跟邦交國的關係！