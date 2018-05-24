中國接連外交打壓 顯示對台美關係的不安

2018-05-24 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣前友邦布吉納法索今日突然宣布與我國斷交，總統蔡英文今日晚間在總統府召開臨時記者會時強調，中國之所以對我方施加外交打壓，是因台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。事實上，前國安會秘書長蘇起昨日才剛指出，中國非常關切台美的關係，對美台在打的「組合拳」高度警惕。

布吉納法索今日突然宣布與我國斷交，引發各界關注，總統蔡英文今日晚間在召開記者會時發表措辭強烈的聲明，質疑中國對台一連串去主權化蠻橫作法，以及對我國的外交打壓，已挑戰社會的底線，同時也顯示中國的不安與缺乏自信。總統說，這些不安是來自於台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

事實上，蘇起本月初剛前往中國訪問國台辦與智庫，昨日在接受媒體時曾提到，相較於台灣年底的選舉，中國更關注的是台美的關係進展，像是「台灣旅行法」、美艦泊台、美國內閣官員訪台、陸戰隊進駐美國在台協會新辦公處等。在上海有學者更直言，要徹底解決兩岸問題，必須先排除美國因素。

總統蔡英文今日晚間在記者會上也強調，面對台灣與國際社會在各方面實質關係的進展，中國對台灣在國際上的打壓，是可以預期的，對於國際夥伴，長期以來在國際上持續深化與台灣的實質關係由衷感謝。我方也承諾，這種實質關係，只會持續強化，絕對不會退縮。