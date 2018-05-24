東京奧運台灣正名公投連署站 赫見謝龍介服務處、國民黨部

2018-05-24 18:53

〔記者蔡文居／台南報導〕由紀政領軍提案的「2020東京奧運台灣正名公投」，日前已通過第一階段審查，正進行第二階段連署，全國各地不分黨派和社團設立連署站，台南部分已有超過20處，其中，蔡旺詮（24日）今天提供的連署站文宣，國民黨台南市黨部及市議員謝龍介服務處赫然在列。

謝龍介：網路舊資料 已撤掉

身兼國民黨台南市黨部主委的市議員謝龍介澄清說，這是誤會，他對此也覺得很錯愕。連署站早在4月28日網站就撤了，後來文宣圖片也撤了，網路傳的是舊資料，他也很錯愕。

市議員蔡旺詮說，他設在東區崇學路及東平路的兩個服務處，在上月設站以來，民眾反應熱烈。以台灣隊名義參加東京奧運是全國大多數人民的意志，在台南也不分顏色和政黨都認同。他並推崇國民黨議員謝龍介也加入連署站，可見這是一個全民的期待，也是全民運動。

謝龍介說，當初是前台南市長張燦鍙聲援他抗議國父銅像被拆案，張有來電請他協助加入，但他後來認為，這與他的基本立場不同，就要求撤下，對方也於4月28日就撤掉了。

謝龍介強調，他尊敬張燦鍙市長的為人，但私人交情和政治立場的主張，應分開處理。台灣要做的事很多，此時此刻，這對台灣並沒有幫助，也會對兩岸及國際關係造成緊張，他之前即要求撤掉，對方也允諾撤掉，希望網路舊資料不應再流傳。

蔡旺詮說，依據中選會規定，必須達26萬筆以上的連署即可在1至6個月內舉辦公投。以台灣隊名義參加奧運才是真正體現奧林匹克憲章的精神和規模，即「每一個人都應享有從事體育運動的可能性，而不受任何形式的歧視，並體現相互理解丶友誼丶團結和公平競爭的奧林匹克精神」。

他說，今天的台灣，受政治因素介入體育競賽，被迫以「Chinese Taipei 」名稱參加，是世界唯一無法用自己的國名參賽的國家，對選手而言，就是歧視，也不會是奧林匹克精神的相互理解的友誼，而人助必須先自助，由來自民間跨領域及黨派的連署運動，一定可以給主辦國日本及世界文明的國家看見台灣的努力。

蔡旺詮說，未來蔡旺詮團隊也將和各社團走入人群，一起推動台灣隊參加東京奧運的正名連署公投運動。