公立幼兒園不再增班？ 柯P承諾：特教幼兒會增收

2018-05-24 19:36

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市幼兒園公共化政策目前以非營利幼兒園為主，不再新設公立幼兒園。不過，台北市議員王閔生今天（24日）於市議會總質詢時指出，特殊教育都仰賴政府公共資源，但台北市提供特殊教育的公立幼兒園可收員額不足，光是今年，就有上百身心障礙兒童無法進入公立幼兒園。市長柯文哲現場要求教育局統計有特殊教育需求者的差額，擬特教幼兒園計畫，承諾將增收公立特教幼兒。

王閔生說，依特殊教育法第1條、第23條，身障兒童的早療從2歲開始，國家對身障幼兒的受教權，有特別保障，但市府可提供的特教班學前名額嚴重不足。

王閔生調閱資料指出，2016年台北市公立特教幼兒園可招收人數，與想入園人數的差額僅32人，今年卻擴大到105人；國小附設特教班級數今年也較2012年減少27班，顯示台北市公立特教幼兒園資源嚴重不足。他說，身障家庭經濟負擔已經很大，又無公立資源可以協助，生活更形困難，希望市府承諾公立幼兒園雖不增班，但公立特殊教育幼兒園應增班。

柯文哲回應，本來公立幼兒園不想再增班，但特教是例外，會先統計有需求人數、可招收人數差額與分布位置，要求教育局研擬特教幼兒園計畫，並編列進今年的年度預算，最慢明年下學期可以開始增班。

此外，王閔生也說，重症特幼生要申請暫緩入學就讀，依法可延遲1年進入小學，但台北市今年卻有學童因公立特幼員額不足，遭強制進入小學，行政程序有疏失。柯P則回應，根本問題仍是公立幼教員額不足，希望盡快增班解決問題。