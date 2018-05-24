吳音寧送殘菜掀波 柯文哲：合法但政治不正確

2018-05-24 18:24

〔中央社〕台北農產運銷公司總經理吳音寧日前把果菜市場殘菜送給社福團體惹議，台北市長柯文哲今天在議會備詢時說，吳音寧做的事都合法，但政治不正確，會找有經驗的人從旁協助。

吳音寧2月間利用總經理業務推廣費新台幣1萬9152元購買被報廢的9120公斤蔬菜送給社福團體，外界質疑，贈貨數量和流向不明，事後遭人檢舉涉嫌圖利、貪汙。吳音寧日前開記者會說，北農非公務機關，使用業務推廣費買蔬菜殘貨送社福團體，合情合理合法。

台北市長柯文哲今下午出席台北市議會市政總質詢，民進黨籍台北市議員何志偉、國民黨籍市議員王鴻薇質詢時，問柯文哲對於此事看法。

王鴻薇指出，吳音寧因送菜風波惹議，和董事長陳景峻溝通也出現狀況，且柯文哲還要求市政顧問黃國彥擔任北農顧問就近看管，是否考慮撤換吳音寧。

柯文哲說，吳音寧和陳景峻溝通已逐漸改善，至於送菜風波，吳音寧做的事都合法，只是政治不正確，「她就是菜鳥」。他相信吳音寧做事沒問題，但還是會找一些有經驗的人從旁協助。

此外，柯文哲也重申，北農23席董事中，市府僅有5席，人事案不是他決定。

柯文哲表示，吳音寧做法合法，但較無政治經驗。他要求北農和社會局討論訂定處理剩菜殘貨辦法，目前持續規劃中，等制度完善後就會對外公布。