防營業祕密偵查中外洩 立院初審檢察官可發保密令

2018-05-24 18:32

〔記者曾韋禎／台北報導〕雖然「營業秘密法」早已納入刑責，得以充分保障營業秘密。但部分業者憂心營業秘密恐在偵查中遭到洩露，反不敢提告。立法院經濟委員會今初審通過「營業秘密法部分條文修正草案」，檢察官得發保密令，相關人若洩漏偵查中所揭露的營業秘密，可被處三年以下有期徒刑。

經濟部已於去年五月提出修法，對偵查程序中的營業秘密資料增加閱覽限制。規定檢察官在偵查營業秘密案件而認為有必要時，得核發保密令，包括犯嫌、被告、原告、證人、律師或其他相關人，不得洩露偵查內容，違者可處三年以下有期徒刑。

但草案送進行政院後，因法務部有意見，至今仍無法達成共識。民進黨立委鄭運鵬因此代為提案。民進黨立委莊瑞雄指出，光營業秘密案件，去年就比前年多出四成，這是台灣企業的根本，有進一步修法保障的必要。

經濟部次長王美花指出，台灣企業的經營型態，非常需要秘密保護，自從2013年修法納入刑責後，雖能充分保障產業界；但業者也會憂心，如果提告後，在偵查階段出示的營業秘密，是否會被洩漏；修法可以確保案件能夠有效被偵辦下去。

不過法務部法制司參事林豐文認為，還是要維繫正當法律程序，以保障被告的防禦權；況且在案件起訴後，法院已可核發秘密保持命令。認為若需在偵查中核發保密令，也應由法官為之。

由於經濟部、法務部對相關條文意見相左，全案雖完成審查，仍須經朝野協商。

草案同時增訂，未經認許之外國法人得作為訴訟主體，以保障跨國公司的權益。