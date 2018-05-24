不發敬老金給點數 柯文哲：個性堅持沒辦法

2018-05-24 18:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會今天（24日）下午總質詢，國民黨市議員闕枚莎再勸台北市長柯文哲重新發放重陽敬老金，否則就承諾絕對不發。柯文哲回應，「不是絕對不發」、「還在研究」，但言下之意，是透過敬老卡政策發給點數，而不再發現金。柯P說，這就是他個性堅持的地方，沒辦法！

闕枚莎說，這是她第10次詢問重陽敬老金，也是最後一次，台北市是全台唯一不發敬老金的縣市，台北雖用推出敬老卡、老人共餐據點、石頭湯計畫等政策，但相較於新北市與桃園市，同樣有發敬老金，長者福利卻不遜於台北市。

柯文哲回應，他還在思考台北市敬老卡中的480點點數要怎麼用，以前每個月會用光點數的只有5％，現在已提升到10％，政策的形成需要時間。闕枚莎批評，柯文哲刻意避開話題，要求柯文哲要舊恢復發放，否則就承諾絕對不發。

柯文哲說，他不是絕對不發，只是要發要有科學基礎，敬老卡怎麼花還在思考，沒有那麼簡單，現在連刷卡機都還有問題。闕枚莎又罵柯文哲撇開話題，但柯P仍回「那個（敬老）卡……」。

闕枚莎無奈嗆柯P，只是在雞同鴨講，傷透長者的心。柯文哲解釋，敬老金問題他已經想過很多遍，會改善，但還在想要怎麼做，他還有6個月時間可以想這個問題，就是要合理合法，不能亂發。

柯文哲說，只發現金，還不分青紅皂白地發，真的很不負責任， 他不要發現金，會用卡來做，而且要有政策的引導作用，他連1280元的雙北定期票都想了2年，「給我時間研究」。