柯P聯合小黨為「台北監督連線」站台？ 陳政忠：言之過早

2018-05-24 17:56

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底台北市長選舉，柯文哲與民進黨確定分手，外界關注柯文哲與小黨、無黨籍議員是否合作突圍藍綠夾殺？外傳親民黨市議員黃珊珊、林國成，將結合無黨籍市議員陳政忠、李慶元，組成「台北監督連線」，預定6月舉辦記者會，柯P將會出席站台。對此，台北市議員陳政忠今天（24日）受訪時回應，聯盟尚未成立，談競選策略還言之過早。

陳政忠坦言，自己在4月底、5月初間曾召集親民黨籍的市議員黃珊珊、林國成，無黨籍的市議員李慶元，以及無黨籍市議員參選人徐立信、洪士奇共6人，開過兩次討論會，會中曾談及要成立「台北監督連線」。

陳政忠說，成立聯盟有3要件，包含必須有對各公共議題有相同的願景及目標，並列為競選政見主軸；各成員間選區文化環境雖有差異，但可以在競選過程求同與互補；各成員間為跨越藍綠及黨派，應以人民利益為政策導向爭取認同與支持。這3要件備齊，才會成立聯盟。他說，目前連「競選公共議題都還沒有建立競選主軸」，所以，要建立競選聯盟，還需要一段時間，讓成員相互間更加相互了解，再談是否組成競選聯盟，離選戰還有6個月，現在談還太早。

至於後續是否邀請市長柯文哲同台、拉抬選情？陳政忠則回應，若聯盟成立，邀請站台對象則尊重各個候選人。

不過，陳政忠也強調，在政治立場上尊重各候選人，但有好的市政議題與施政成果，理念相同還是會與柯同台。