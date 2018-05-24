努力讓世界看見台灣 陳時中自評世衛行動團成果80分

2018-05-24 17:41

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦24日報導〕世界衛大會（WHA）正於瑞士日內瓦進行中，台灣今年雖未能與會，但國際挺台聲量增強，台灣官民也分進合擊強化國際交流。衛福部長陳時中24日受訪時說，今年成果他認為有「80分」，比去年的60分還高出20分。陳時中也說，國際友人、台灣外交部與衛福部以及人民的力量加在一起，讓這件事情「越來越成功」，努力讓世界看見台灣。

陳時中率領「世衛行動團」在WHA大會期間推動我國對外交流，行程已近尾聲。陳時中今天與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）所率領的衛生相關事務代表團舉行雙邊會談，會後受訪時說，他去年給自己打60分，今年認為有80分的成果。

陳時中細數，不管從美方主動善意承諾加強協助、國家發言支持數目、各國支持力道、雙邊會談數目或人民力量等各方面觀察，都可以看見，外交部的努力溝通展現了成績，讓世界更多國家了解我們的努力，衛福部的努力則讓各國看到台灣醫療衛生實力，「都讓這個事情越來越成功」。

陳時中今天與美國會談後，將繼續進行與其他國家的雙邊會談。據了解，我與美日等多國所舉辦的雙邊會談總數，將超過去年的59場。陳時中說，我國和重要國家都進行了雙邊會談，也洽談雙方具體合作內容，他認為，今年互動更頻密，也與我國關心「健康不平等」議題有關，引起他國共鳴。

另外，衛福部、國合會與台灣醫師會也在場邊舉行多場專業論壇，包括健康不平等多邊論壇，食藥署與全球毒品政策委員會交流，我國牙醫師公會共同主辦「老人牙醫」高峰論壇，疾管署與瑞士合辦「遏止抗生素抗藥性傳播」專業論壇，台灣醫師會與世界醫師會舉行「全民健康覆蓋（UHC）」研討會，國合會與友邦衛生部長舉辦「建立夥伴關係強化健康照護體系」分享會等等。

民間支援力道也相當強勁，從台灣到日內瓦的民間團體，與來自歐美各地的僑團合流，到場力挺人數翻倍逾百人，加上台灣青年自主策畫的「無國界醫院展」，展現台灣民間活躍的生命力。陳時中說，人民是政府的後盾，而透過大家的努力，展望未來，「目標當然是遠大」，仍希望明年能夠進入大會。