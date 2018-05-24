泛藍小編偷懶被抓！5臉書粉專相同貼文被網友笑翻

眼尖的網友發現，有5個泛藍臉書粉絲專頁，在17分鐘內先後分享林聰賢對於獼猴說法的新聞，並給予相同的評語。（圖擷取自臉書粉絲專頁「波蘿日報POLONEWS」）

2018-05-24 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕農委會主委林聰賢先前在立法院接受質詢時，稱可把造成農損的獼猴外放離島，引發網友討論，眼尖的網友發現，當天有5個泛藍臉書粉絲專頁，在17分鐘內先後分享這篇新聞，並給予相同的評語，網友對此諷刺「分裂的9.2要開始團結了嗎？」。

臉書粉絲專頁「波蘿日報POLONEWS」，今（24）日PO文指出，泛藍粉絲專頁「青天白日正義力量」、「民間大小事」、「反民進黨粉絲團」、「反蔡英文聯盟——全國民怨嗆蔡總部」、「藍色正義力量」，在林聰賢「獼猴外放說」事發當天，分別於晚間11點3分、5分、10分、15分與20分，針對該事件給予同句小編評語「把你抓去太平洋野放好了」。

許多網友獲悉此事後，都質疑認為這些粉絲專頁均由同1人管理，網友們留言指出「小編這樣不行啦，不換內容太偷懶惹」、「民進黨真的該小心了，誰說9.2不團結的」、「你貼出來 ，中國阿諾是要怎麼PO」、「當發5篇廢文還需要17分鐘，就注定沒競爭力了」、「複製編全面進攻」。

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泛藍小編1人分飾5角偷懶被抓