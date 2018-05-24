改善員警執勤環境 桃市府擬編預算採購BMW等級警車

2018-05-24 17:09

［記者謝武雄／桃園報導］坊間經常發生警匪追逐，警車在追捕犯人的途中發生嚴重車禍，導致員警受傷、甚至死亡，桃園市議員蘇家明今天在質詢時為員警請命，希望市府購買安全配備更好的車輛；市長鄭文燦表示，未來市府可用試辦的方式，由警察局部分單位採購BMW等級警車，預算則由市府編列。

鄭文燦表示，目前警察局購置警車，都是透過中央一般補助款採購，但購買的警車有所限制，國道警察局配備BMW等安全性較佳車輛都是專案申請，所以市府計畫以試辦的方式，選擇警察局保安、交通、刑事等3個大隊，購買BMW等安全配備更佳的警車，未來會視試辦成效決定是否擴大辦理。

另年金改革後，警消樓地板金額較軍人低，對警消不公平，會向中央反映改善，畢竟警消工作性質同樣危險、繁重，年改樓地板金額也應提高。

蘇家明說，他一直很關心警察同仁的待遇跟裝備問題，尤其是警車安全配備問題，維安事故發生，常常會有警匪追逐情況，只是一般的警車，只有前座2顆氣囊，沒有側邊氣囊，側邊撞擊非常危險，另外類似主動式煞車安全配備都付諸闕如，希望警察局能比照國道警察局購買類似BMW等性能、安全配備較佳警車。

蘇家明說，公教年改修正，年資20年警消退休所得替代率為37.5％，但軍人則為55％，另軍人年金改革樓地板訂為3萬8900元，警察卻維持3萬2160元，使得基層警察更覺得受到貶抑。