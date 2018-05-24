藍委批硬幹嗆廢立院 段宜康：盼對手有正常判斷能力

2018-05-24 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今（24日）由召委段宜康排審國會改革相關法案，民進黨希望將立院委員會數目由8個增為12個、雙召委改成單一制，國民黨立委賴士葆則批評這是壓縮小黨空間、壟斷立院，還嗆說若要硬幹乾脆廢掉立院。對此，段宜康在臉書回應，「我只期待對手有正常的判斷能力」。

段宜康表示，現在立院有8個委員會，每委員會平均14個委員，委員會每週僅3天開會（其餘2天院會），不算總統府、國安會、司法考試監察三院等所屬機關單位，光是直接面對的行政院各部會和獨立機關，就超過30個，立院的委員會愈多，監督制衡的焦點更能集中。

段宜康舉例指出，目前衞環委員會負責衛福、勞動、環保三大部，一週也只有三天，一天也只有6小時（扣掉中午休息）開會，分配到每一部會的時間實在有限。而從8個委員會增加到12個委員會，「就是讓監督個別部會能量提高，這不是在野黨應該全力爭取的嗎？」

段宜康質疑，過去225個立委、12個委員會，平均每會19人，3人在場就可以議決；現在113人8個委員會、平均14人，也是3人在場議決，「未來12個委員會，每會9到10人，同樣3人議決，為什麼會說委員會人太少？」

段宜康也痛批，國民黨只會開記者會胡亂駡，大酸「委員會開會逐條審查法案的時候，這些駡人的好朋友，到底有幾個留在會議室開會？」