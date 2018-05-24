是否離開柯團隊 陳景峻坦言「有在想是否應該休息一下」

台北市長柯文哲（右）24日出席市政總質詢，副市長陳景峻（左）在答詢時否認要提出辭呈，但坦承最近常「吃安眠藥才睡得著」、想「休息」。（記者張嘉明攝）

2018-05-24 16:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯綠分手後，民進黨籍台北市副秘書長李文英閃辭，外界關注同黨籍副市長陳景峻、民政局長藍世聰動向；不過藍世聰已多次說會留下，陳則遲未明確表態。陳景峻下午在議場備詢時坦言，自己角色尷尬，最近一直在想是不是應該要沈澱一下、休息一下，但他還是要尊重議會跟市長。面對議員追問何時會提辭呈？陳景峻最後僅重申，希望白綠間有一絲合作空間，會再努力看看。

台北市議會下午舉行市政總質詢，市議員陳炳甫猛攻民進黨籍副市長陳景峻去留問題。陳炳甫問，距離年底選舉剩6個多月，這團隊能否撐到最後，陳景峻有沒有打算離開？

陳景峻坦言，他的角色尷尬，大家都知道他是民進黨籍，同時也受到市長信任跟重用，北市是他熱愛的工作園地，但等到民進黨提名時，他認為勢必會有媒體或是綠營基層選民，會逼他或是逼黨中央表態，甚至以開除黨籍來叫他辭職。

所以到底會不會離開？陳景峻重申，自己一直扮演白綠之間溝通角色，白綠合作才能互蒙其利，但又說，現在白綠之間有點尷尬，一直在思考是不是應該沈澱一下，休息一下，「我還是要尊重議會跟市長，還是有些市長交代的任務，我最近幾天都是很頭痛，每天都要吃安眠藥。」

陳炳甫聞言便問柯，所以陳景峻意思是提出口頭辭呈了嗎？陳景峻連忙解釋，是報告過困境，市長很體諒，不過市長也說很多工作要做，能否繼續幫忙，一旁的柯文哲也插話說，指陳景峻的行程排到年底，突然跑掉也不行，他不認為陳景峻現在算是口頭請辭。

但若陳景峻真的提出書面辭呈，柯文哲強調自己一定會慰留，畢竟工作都排到年底了。陳景峻也緩頰說，大家都知道他個性，能把工作做好就是貢獻，不需要分不是同事就是敵人。

然而陳炳甫仍緊咬何時提出辭呈議題，陳景峻無奈回應，如果離開還是會儘量幫忙，完成市長一些政治上價值的改革，議員問得太突然，還是要跟市長談一談，要有個完整配套措施，如何處理這塊問題，也希望白綠間有一絲合作空間，會再努力看看。