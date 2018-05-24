小英花媽臉書直播銷售玉荷包 一小時訂單近千盒快完售

2018-05-24 16:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄大樹玉荷包荔枝進入產季，今年產量恢復正常，總統蔡英文與秘書長陳菊關懷農民，體恤農民栽種辛勞，今於臉書直播開賣高雄大樹玉荷包荔枝禮盒，推銷入夏限定好滋味，呼籲大家用新台幣讓玉荷包下架。

2人高人氣讓買氣瞬間衝高，農業局訂購專線爆滿，員工電話應接不暇，短短一小時湧入近千盒訂單，市府農業局表示，玉荷包產期僅短短3週，目前頂級玉荷包即將售完，想嚐鮮動作要快。

高雄市為全國玉荷包荔枝主要生產基地，種植面積達2404公頃，其中大樹區1699公頃為主要產區，每年5、6月是玉荷包荔枝產季，總產量約估19000公噸，經濟產值達10億元，今年氣候穩定，產量正常，玉荷包果實飽滿、香甜爽口、品質與風味極佳，正是品嘗好時機。

總統蔡英文與秘書長陳菊今於蔡總統臉書開直播，2人當起行銷大使，推銷季節限定好味，總統蔡英文表示，體恤農民一整年辛勤栽種，以實際行動支持農民，用新臺幣讓玉荷包下架。

陳菊表示，高雄大樹玉荷包是台灣之光，皮薄汁多、吃起來酸甜酸甜，像年輕人初戀滋味一樣，玉荷包產期很短只有3週，必須在盛產期銷售出去。

市府農業局表示，入夏限定好滋味，大家把握這一個月的黃金賞味期，錯過就得再等一年。