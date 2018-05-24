藍營逼表態反深澳 柯文哲結巴拒回應

2018-05-24 16:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台電深澳燃煤電廠因仍有空汙疑慮，興建爭議至今未果。台北市議會今天下午總質詢，國民黨團當場要求台北市長柯文哲簽名連署，逼柯表態是否願意和新北市聯手共同反對深澳電廠，但柯文哲堅持，且表達最大問題是政府、台電沒有公信力，專業問題仍要專業解決，最後仍拒絕簽名。

藍營市議員闕枚莎與吳志剛主張，深澳電廠對於空氣汙染會相當嚴重，一旦燃煤電廠啟用，民眾在什麼好處都沒獲得之前，就得先當人體清淨機，這是對的嗎？柯文哲回應，這個問題太專業，需要專業才能回答，他個人沒有足夠資料。吳志剛又追問， 乾淨的媒怎麼定義？柯文哲「哇」了一聲後，還是稱他無法回答。

吳志剛又說，市長講「兩岸一家親」被批評，他建議改講「雙北一家親」，保證不會被批評，因為一旦深澳燃油電廠啟用，雙北都會是受害者，應該一起反對，市長認不認同？柯文哲表示，雙北一定會合作，但深澳電廠問題他沒辦法回答。

市議員陳炳甫接著表示，深澳電廠啟用後，台北這幾年對PM2.5的努力都會一筆勾銷，雖然柯文哲強調要用專業問題解決，但至少態度是可以自我表態，既然民進黨已經決定自提人選，柯就不用期待民進黨的善意，應該從今天開始回歸市長本分，以保護市民為宗旨，拒絕深澳電廠。

隨後王鴻薇、陳炳甫、吳志剛、闕枚莎共同上台，遞出簽名板要求柯文哲共同連署反對深澳電廠，只見柯文哲不斷搖手、搔頭，說起話來罕見結巴，僅重申，最大問題是政府沒有公信力，台灣到底有沒有電的問題？這些數據還不知道。

藍營議員最後倒數三、二、一後，柯仍未簽名，僅重申最大問題是政府沒有公信力，台灣到底有沒有電的問題？這些數據還不知道。