自己的社福自己作主 泰山區推動參與式預算

2018-05-24 15:13

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山區公所今天宣布參與式預算正式起跑，這也是新北市首例社會福利參與式預算以區公所為主體推動，將結合人民團體與在地力量，讓社區更團結、民眾更有感。新北市社會局長張錦麗則表示，無論兒、少、老、身障或新住民福利，完全由人民團體自行討論、凝聚共識，由下而上落實需求，可說是「讓人民當家做主」！

今天在泰山區公所舉辦的起跑記者會，以話劇演出參與式預算，強調不論男女老少，都有機會對公共資源的分配扮演直接參與的角色，藉由所有群體的代表或者是受到政策影響的住民，共同討論預算計畫、提出方案、方案展覽，並且投票決定支出的優先順序。

泰山區長劉淑芬表示，泰山除了有公共托育和托老，對新移民的照顧也有許多社團推動，這次藉由社會福利參與式預算的運作，希望泰山區的所有在地社團、社區、里辦公處等，大家都能多多參與，咱的福利咱來想、咱來做，共同為泰山美好的未來盡一份心力。

泰山區里長聯誼會會長陳和榮也率許多里長參與，他說現代社會，孩子越生越少，老人越來越多，因此要利用這次參與式預算的機會，好好與里民凝聚出共識，來增加對兒少的福利。

泰山區公所預定在6/6、6/20舉辦兩場住民社福大會，由在地居民提出，再由人民團體投入及參與變成提案，參與提案的人民團體需參加7/18的提案工作坊，接著在8/22辦理審議工作坊，9/17提案發表，由專家學者針對提案進行討論及修正後展示至10/20，最後於10/20進行投票，以決定執行的優先順序。