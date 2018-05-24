農業保險投保率偏低？ 中市府補助農民1/3保費

2018-05-24 15:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕農作物天然災害保險試辦3年來，投保率一直偏低，市議員張芬郁、吳敏濟今天在議會指出，保費過高讓農友卻步，要求市府加碼補助保費。市府回應，提高農民投保意願，農委會開始試辦時，市府即宣布補助農民3分之1保費。

張芬郁指出，依農委會最新資料顯示，近10年間因颱風、豪雨及寒流等天災造成的農損，平均每年高達126億元，政府1年現金救助僅35億元。為分散農業經營風險，農委會2015年起試辦農產保險，目前有梨、芒果、水稻、禽流感等7項保單。

以台中參與的高接梨和水稻保單來說，去年全台梨的投保覆蓋率僅2.56％、水稻二期7.37％；而台中二期水稻投保率3.25％，梨則為2.76％。讓政策推動寸步難行原因，包括保單不夠細緻、沒因地制宜、保費過高、有些品項不同地方政府補助不同調等。

吳敏濟則關心農友投保意願不高的原因，究竟是宣傳不夠？農民沒自負保費的觀念？保費太高？還是保險公司玩文字遊戲、口惠實不至？要求市府應查明原因，加強宣導，甚至要求保險公司修改合約內容。

農業局表示，農委會推動農業保險試辦，市府即宣布補助農民3分之1保費，提高農民投保意願；前年梨投保55件、補助保費近69萬元，去年梨投保103件、補助約120萬3000元，水稻二期作投保547件、補助保費約83萬元。由於這項保險是自願投保，將持續推廣參與觀念給農民；試辦農保項目有限部分，將反映相關意見予中央。