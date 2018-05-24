談北農頻轉移話題 議員批柯P變成轉移力量

台北市長柯文哲24日出席市政總質詢，就市政議題答詢。（記者張嘉明攝）

2018-05-24 15:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對台北農產公司總經理吳音寧日前拿業務推廣費買殘貨送弱勢團體卻引發爭議。台北市長柯文哲今表示，程序都沒問題，但吳音寧太嫩不懂政治，對此市議員何志偉要求柯在臉書幫吳說話，否則外界認為市府落井下石，但柯卻是頻頻轉移話題，讓何志偉不滿痛批柯是「轉移力量」。

市長柯文哲下午赴市議會進行市政總質詢，市議員何志偉聚焦北農議題。柯志偉劈頭就問，如果柯是吳音寧，會不會自己用特別費買剩下的菜？柯沒有正面回應，僅說，他有把吳音寧叫來問過，雖然程序上每樣都合法，但「我說你（指吳音寧）就是不懂政治，人家在盯你還這樣」，有叫社會局跟農產公司訂一個剩菜處理辦法。

至於既然合法，為什麼市場處做的會議記錄，跟實際上的錄音狀況不同？市場處長許玄謀解釋，那是會議紀錄，跟逐字稿不同。何志偉問許，是不是應該跟吳音寧說聲加油，還是說「你死好！」許玄謀大驚用台語回說，「沒有啦！哪有這樣的！」引發現場一陣笑聲。

何志偉在質詢中多次問柯，是否可以在臉書幫吳音寧講話，否則外界認為市府在落井下石？柯文哲則是不斷「重申」，有把吳音寧叫來問過，她太嫩了不知道政治，已交代北農主秘路全利、市政顧問黃國彥，以後要把吳看好，有在研議剩菜處理辦法。

何志偉對柯頻頻跳針感到不滿酸指，吳音寧不會是連任墊腳石，因為網軍建構在仇恨力量，所以三不五時罵罵吳，還可藉此建構白色力量。何志偉也批柯，面對提問一直轉移話題，白色力量怎麼變成轉移力量？柯最後說，待雙北剩菜處理機制出爐會PO臉書，大概要半個月時間處理。