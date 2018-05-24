國民黨產被查封 綠議員：高思博家族何不金援國民黨？

2018-05-24 13:34

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台南市黨部房舍遭法院查封一事，民進黨台南市議員陳金鐘今天表示，法院查封的原因，是因為國民黨積欠黨工退休金遭到控告所致，國民黨市長參選人高思博卻選舉操作，造成昨天查封現場的警民衝突。他說，家大業大的高思博家族，受國民黨栽培歷任黨政要職，何不金援國民黨解決黨工退休金問題？

高思博則指陳金鐘顯然是邏輯有問題，民進黨造成的爛攤子，卻要別人來善後，實在很可笑。他說，陳金鐘邏輯搞錯了，請陳金鐘想清楚，是誰讓國民黨沒有錢發給退休黨工？這些退休人員領不到該領的退休金，是民進黨政府造成的，變成「人是你們殺的，卻要求有能力的人來負責、來善後」，不是很可笑嗎？有這樣的道理嗎？

陳金鐘指出，國民黨立委江啟臣的岳父、前立委劉盛良，去年10月就曾「金援」國民黨3000萬元供周轉（劉盛良說是短期借貸），用以發放黨工薪水。而高思博家族從其父高育仁、姊夫朱立倫到高思博、周韻采夫婦，都曾受到國民黨關愛栽培，均歷任黨政要職，此刻與其選舉操作製造警民衝突，不如仿效江啟臣丈人的作法，從龐大的家族事業中，「金援」些許錢財給國民黨發退休金，才是真正關心國民黨黨工。

陳金鐘表示，高思博立委落選後離開台南十年，現在要選市長才又回來拜託國民黨黨工為其助選，未免讓人覺得太現實，他奉勸高思博「財散人聚、財聚人散」，應該以具體行動報效國民黨。