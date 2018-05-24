1年5.5億！黃偉哲政見：警消超勤津貼增到1.7萬元

黃偉哲（中）開出首張競選支票，允諾當選市長後，將增編警消勤務繁重及危險加給，同時加碼允諾發放警察超勤津貼。（記者蔡文居攝）

2018-05-24 11:56

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今天與多位民進黨市議員、議員參選人在台南市議會廣場召開「警消加加給，人民更安心」記者會，開出首張競選支票，他允諾當選市長後，將增編警消勤務繁重及危險加給，同時加碼允諾發放警察超勤津貼，將從1萬3500元增加到1萬7000元，1年全部經費約5.5億元。

根據南市府估計，南市如參照桃園及台中以最高加成七成計算，警察局勤務繁重加成每年約需2.85億元，消防局危險加給每年約需0.7億元，合計3.55億元。

除了警消勤務繁重及危險加給外，黃偉哲今天也允諾加碼發放警察超勤津貼，從目前的1萬3500元增加到1萬7000元，所需經費約1.95億元。

對於錢從何來及何時發放？黃偉哲表示，將會以撙節預算來支應，警察超勤津貼原本就有此預算科目，他當選後可採辦理追加減預算的方式來編列，而增編警消勤務繁重及危險加給部分，則可利用第二預備金來發放。

他說，由於第二預備金的精神是有特殊需要之用，是人民的救命錢，提出的時機可能在災害期間過後再來動用，甚至回溯到年初，預計10月或年底再來發放，屆時警消就會有一筆比較多月份的加給。

黃偉哲承諾，若市府衡量之後仍有所保留，在未來有幸擔任台南市長後將會詳細規畫，積極爭取中央補助與衡量市府財政狀況，給予警消人員更好的福利待遇，且會朝向「加加給」的方向做出決定，不會讓警消兄弟失望。