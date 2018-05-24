國民黨易開罐募款 陳學聖：別人搞世代對立、我們世代交替

2018-05-24 11:43

［記者陳昀／桃園報導］中國國民黨桃園市黨部今年2月起財務自主，透過自籌財源及募款度日，市黨部也發出2萬個易開罐撲滿募集小額捐款，至今已回收千餘個，預估有90萬收入，今天市黨部主委楊敏盛、市長參選人暨立委陳學聖、桃園市議員蘇家明及梁為超等人聯袂開造勢記者會，盼喚回支持者「一塊投藍」，讓年底大選不致斷炊。

陳學聖說，國民黨雖然沒有錢，但「我們搞團結」，他說，別的政黨搞世代對立，「我們搞世代交替」，希望大家能重新支持國民黨。

蘇家明表示，民進黨政府追殺國民黨黨產不人道，近來的執政作為更讓人痛心寒心，「兩岸關係變成這樣，有未來嗎？」他高聲疾呼，希望大家心手相連，讓國民黨重新崛起。

蘇家明說，陳學聖為人謙虛隨和，但要當選還是很難，希望大家全力支持，幫他加油。

楊敏盛指出，國民黨因為黨產凍結，面臨前所未有的財政困境，桃園市黨部2月起財務獨立，僅靠黨費、小額捐款支撐，面對年底大選十分困頓，但還是會推出最優質的候選人為民服務，希望喚回為民服務的機會。

「上醫醫國！」楊敏盛表示，自己會證明醫生不只能醫人，也能醫國，希望大家給國民黨機會，市黨部也會推出最優質的候選人；他說，黨員之間互相檢討是好事，選前會將所有意見整合，國民黨一定會團結。

他說，蔡政府執政以來，台灣民主倒退，人民生活也沒有過得比較好，希望大家勇敢站出來「一塊投藍」，這些撲滿不只是需要大家的小額捐款，也是要拉回黨員支持的心。