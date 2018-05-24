立院排審國會改革法案 藍委批綠營硬幹嗆廢立院

2018-05-24 11:23

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨司法及法制委員會召委段宜康今排審國會改革相關法案，國民黨團認為，其中有關立院委員會數目由8個增加為12個、委員會雙召委改成單一制部分，具高度爭議性，砲轟執政黨試圖掩蓋在野黨聲音，修法若通過，以後立法院乾脆廢掉算了。

國民黨團今早召開記者會，國民黨團書記長李彥秀痛批，民進黨利用國會多數，沒有落實委員會中心主義，違反議事規則，造成勞基法兩度修法，立法院長蘇嘉全在院會常以議事規則有前例進行處理，把議事前例變成議事慣例，把國民黨提案包裹表決，掩蓋少數黨聲音。

李彥秀批評，民進黨企圖將8個委員會改成12個委員會、雙召委改成單召委，這樣民進黨召委以後不排社會矚目案件，委員會就質詢不到，掩蓋執政黨施政無能。

李彥秀強調，立院如果要修改內規，必須要立院所有朝野黨派都同意才能做修正，修改內容也必須下屆才能執行，立院議事處也要整理所有議事前例，讓所有朝野黨派看得清楚，不能讓蘇嘉全把議事前例全都變成議事慣例。

國民黨立委吳志揚表示，立委過去減半時才把12個委員會改成8個，雙召委制也避免執政黨掌握所有議案排案權，民進黨這次排審法案是包藏禍心想壟斷國會，國會改革法案真正重要的是立委的調查權、聽證權，立院應盡速決定要如何行使。

國民黨立委賴士葆表示，段宜康今排審75條國會改革法案，卻不宣讀，假借改革之名行獨裁威權之實，在逐步建構、創造一個「大英帝國」，呼籲民進黨懸崖勒馬﹔國會改革屬立院內規，一定要所有小黨都同意，不能透過表決決定，要透過協商，如果要改成單召委，可以討論要放出什麼權利，讓在野黨有發言空間。

賴士葆砲轟，如果民進黨要硬幹，那乾脆把立法院幹掉、虛級化就好了，以後行政院的案子都通過就好，甚至可以修法讓非民進黨籍不可選立委、這樣比較乾脆，不要假裝民主。