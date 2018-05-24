赴瑞士聲援遇中客叫囂 WHA宣達團嗆：台灣中國一邊一國！

台灣因中國施壓再度無法參與年度世界衛生大會（WHA），為表達抗議，目前正在瑞士日內瓦的「台灣聯合國協進會世衛宣達團」在當地時間21日下午（台北時間21日深夜）前往中國駐日內瓦聯合國代表團使館抗議。（台灣聯合國協進會世衛宣達團提供）

2018-05-24 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕本屆世界衛生大會（WHA）21日揭幕，台灣卻因中國惡意阻撓而無法參加，台灣民間團體「WHA宣達團」日前則到瑞士聲援，昨（23日）也前往洛桑國際奧會總部及奧林匹克博物館，高喊口號支持「台灣正名參加東京奧運」，過程中卻遭一旁中國遊客惱羞叫囂。

綜合媒體報導，日前「WHA宣達團」前往瑞士聲援台灣重回WHA，23日則前往瑞士洛桑的奧林匹克博物館門前，拿出布條並高喊「台灣中國，一邊一國」口號，盼2020東京奧運能以台灣之名參加。

沒想到過程中一群中國遊客剛好經過，其中一名身穿黑衣的男子在旁叫囂，用東北口音大喊「中國，台灣省」、「一個中國，跑到瑞士來幹什麼！」。而宣達團成員張志梅則上前去和這名男子握手，希望釋出善意向對方表達「台灣和中國是不同國家 」的事實。

沒想到這名男子不買帳繼續說，「我是中國人、咱們兩邊都是中國人」，張志梅無法接受立刻揮手回說「不不不」、「台灣歸台灣、中國歸中國」，結果對方惱羞大聲回說「那我沒必要跟你握手，如果你要是真厲害，你在這喊啥啊！」最後則有一名外國遊客當和事佬，雙方才結束衝突。

這段畫面隨後也被許多中國媒體報導，但宣達團成員所喊出的「台灣中國，一邊一國」則全被消音處理。台灣網友對此則表示，「低級的路人⋯台灣做什麼你就在世界各地叫囂⋯台灣人做什麼關你屁事⋯⋯路人好好當你們習皇帝的太監不要來亂」、「在世界上有正常思考能力的人，應該都分得出台灣人和中國人。」、「噁心骯髒的中國人」。

台灣WHA宣達團高喊口號支持台灣正名參加東京奧運。（圖擷自中國《環球網》）