柯宋合體？ 週刊爆：柯文哲6月將幫親民黨站台

週刊報導，親民黨主席宋楚瑜與台北市長柯文哲有望合體。（資料照）

2018-05-24 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨決定自提台北市長人選，尋求連任的台北市長柯文哲是否會尋找盟友組「柯家軍」，受到外界關注。週刊報導，親民黨3名議員候選人，預計將與3位無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，同時邀請柯文哲參加6月上旬的記者會，能否與親民黨主席「柯宋合體」，以及「柯家軍」是否能成軍為外界關注的焦點。

《鏡週刊》報導，親民黨議員參選人黃珊珊、林國成和洪士奇，已經與無黨籍議員候選人陳政忠、李慶元和徐立信，為在議會組黨團，合作組成「台北監督連線」。

橘營人士表示，6月上旬將舉辦「台北監督連線」推薦記者會，宋楚瑜和柯文哲可望共同為6名候選人站台，但是親民黨內部仍在考量宋楚瑜是否出席表態挺柯，目前一切都未成定局。但親柯人士透露，柯文哲和黃珊珊、林國成等橘營議員便當會時，確實有邀請柯市長參加一場活動，當時柯文哲也立刻答應出席。

親民黨文宣部主任、台北市議員黃珊珊表示，現在確實在籌備記者會，相關細節都還在討論，出席名單未底定，但是柯市長如果願意來幫忙加油打氣，他們也不會拒絕。黃珊珊還說，橘營確實和柯市長較親近，黨內議員也都較支持柯文哲連任，她認為柯文哲是她當議員以來看過最認真的市長，並預測台北市有望成為超越藍綠的城市。

台北市政府發言人回應，表示柯市長和各黨派候選人都呈開放態度。