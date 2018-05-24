中國謊稱台灣參與世衛所有會議 陳時中：他們有點詞窮

2018-05-24 00:26

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世衛大會（WHA）各國發言階段結束，23個國家及馬爾他騎士團各自發表挺台言論，中國不滿提出抗辯，再度謊稱在中國妥善安排下，「台灣參加幾乎所有的世衛組織（WHO）會議」。正在日內瓦參加周邊會議的衛福部長陳時中對此表示，這就是中國「用謊言掩蓋事實」的一貫伎倆，老調重彈，還有點詞窮。陳時中說，大會中許多國家發言是有感而發，「人在做、天在看」，正義的聲音總是會出來。

WHA今天（23日）進行到第三天議程，各國發言階段結束，計有美日加紐澳德等6個理念相近國家、17個我國友邦與觀察員馬爾他騎士團，在發言中以直接或間接方式表達對台灣參與WHA的支持。

中國對此不滿，在休會前行使抗辯權。中國外交部國際司副司長劉華代表中國發言，重申「一中原則」，反控說「中國台灣地區」不能參加WHA，是因為民進黨當局拒不承認「一中原則」，主動拋棄有關活動的政治基礎，「責任完全在台方」。

劉華更聲稱，中國中央政府高度重視2300萬台灣同胞的健康福祉，在一中前提下，中國為台「妥善安排」，過去5年台灣地區派人參加了「幾乎所有的WHO技術性會議」，也說台灣在傳染病及疫情通報等方面的訊息渠道「暢通」。

對此，外交部今天嚴厲譴責中國「公然說謊」，因台灣從2009年到2017年申請參加154場WHO技術性會議，只獲邀出席46場；其中，2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不滿3成。中國接獲與台灣有關的疫情通報後，也沒有即時有效通知台灣的「國際衛生條例」（IHR）聯絡窗口。

陳時中今天在友邦薩爾瓦多的雙邊會談後，受訪回應中國抗辯。陳時中嘆說，這是中國一貫的伎倆，不針對事實討論，而企圖透過謊言掩蓋事實，「我感覺他們是欲蓋彌彰、還有點詞窮」。因為台灣其實只能參加約三分之一會議，還受到許多技術性干擾。中國越想讓世界以為是他所稱的謊言，卻更凸顯其不公不義！

或例如中國謊稱台灣疫情通報管道暢通，陳時中說，去年曾發生結核病接觸者案例，中國經過5個月空窗期才通知台灣，「怎麼不會成為防疫缺口？」陳時中說，未來更要擔心是未知的疾病，如何事先做好防疫準備相當重要。陳時中批評，中國把人家遺漏掉、變成缺口之後，還說不會造成問題，根本就是「防疫基本概念完全不足」。

陳時中也說，看到大會中許多友邦的挺台發言，除了邦誼，也是因為台灣扎扎實實做了許多事情，協助友邦發展健康，友邦有感而發，「正義之聲是很難擋的」。 陳時中強調，「人在做、天在看」，正義的聲音總是會出來，台灣一步步往前，堅守奉獻和實質參與的精神，相信有一天終究會成功。