蘇貞昌酸朱立倫：像罵我一樣大聲 A7合宜宅污水早處理好

蘇貞昌再提A7合宜宅污水問題，酸說，朱立倫如果當時跟罵我一樣大聲，問題早就解決了。（記者邱書昱攝）

2018-05-23 22:33

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（23日）晚間到樹林區，與新北市議員高敏慧共同舉辦市政說明會，他再次提到桃園A7合宜住宅污染問題，蘇貞昌酸新北市長朱立倫，「像罵我一樣大聲，早就處理好了」。

蘇貞昌聲音略帶「燒聲」地說，A7合宜住宅就是在朱立倫擔任行政院副院長時做的，現在朱也是新北市長，「難道現在名字不一樣嗎」，國民黨籍新北市議長蔣根煌要求的不做，替你做好，也該說聲道謝或像是以前假裝睡著，自己跳出來幫忙反而「公親變事主，好心被雷親」，這有公道、道理嗎？

高敏慧上台一連串細數蘇貞昌時任縣長的政績，從三個平交道二個火車站一個攔沙壩，不僅解決淹水問題，還有北大特區等建設，「功德無量」。

高敏慧提起4年前總統選舉，她說，蘇貞昌本來是要當總統的，不是說總統蔡英文做不好，只是現在經濟大環境改變，同時，也替蘇貞昌被對手喊老抱屈，高敏慧說，蘇貞昌是經驗老，不是「老扣扣」的老。

身為女兒的立法委員蘇巧慧說，對於爸爸出來感到不捨，但新北市的市政效率，實在看不下去，鐵路、公路、都更、學校，都是要由市政府層級出動才跑得快，樹林需要動起來。