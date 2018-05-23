柯P抵押房產借錢打選戰 陳佩琪大怒3日

2018-05-23 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕針對今年底的台北市長選戰，民進黨日前宣布自提人選，象徵與現任台北市長柯文哲分手。有媒體消息指出，為避免「拿人手短」，柯決定本次選舉經費不會向大財團募款，因此將用與陳佩琪夫妻倆在北市的房產去抵押貸款2000萬，作為基本的選舉經費，這也讓陳氣得大罵，並為此3天不與柯說話。柯媽何瑞英則是擔心最後若無力償還，房子恐被拿去拍賣。

據《上報》報導，針對年底即將進行的台北市長選戰，柯陣營內部定調，將以「市政為主、帶著選舉跑」的方式爭取選民支持，在對外窗口上，將由北市府發言人劉奕霆即時掌握新聞輿情及市政宣傳發言，北市府觀光傳播局長陳思宇則是負責行銷過去3年的市政成績，至於北市府現任副發言人林筱淇與市長室專員林昆鋒也已確定進駐競選總部，專職負責柯文哲選舉對外發言及輿情。

在選舉經費部分，有柯營人士則透露，柯P定調本次選舉「要用最低成本打選戰」，除了宣布不向大財團募政治獻金，也決定要用在北市的房產去抵押貸款2000萬，並於日前向陳佩琪告知此事，不過陳佩琪聽了後卻大罵柯一頓，甚至為此3天不與柯說話。但事後陳佩琪態度軟化，還是主動找柯談貸款的事，並貼心提醒他，「應該要如何貸款，利息才會比較低」，讓柯相當感動。

有幕僚近日在與柯媽何瑞英見面時，也趁機轉達抵押房屋借款一事，並希望柯媽別罵柯P，當下柯媽聽了很擔心，直問「未來有沒有能力還啊？」不過幕僚提出，根據《公職人員選舉罷免法》，只要能拿下超過70萬票就可以還債了，因為候選人有每票30元的選舉補助款，這也是讓競選團隊衝刺的一個目標，柯媽聞言才被幕僚說服。

柯幕僚也向柯媽坦言，除了抵押房屋借款外，不足的經費還是要透過小額募款或是物資募款補足，之後會再持續評估，不過整體的競選花費必須「能少就少」。