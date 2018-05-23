多國支持台灣參與WHA 中國不滿提抗辯

2018-05-23 21:35

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世衛大會（WHA）各國發言階段結束，24個國家及代表以直接或間接方式表達對台灣參與WHA的支持。中國對此不滿，在休會前提出抗辯，並再度謊稱在中國妥善安排下「台灣參加幾乎所有的世衛組織（WHO）會議」。外交部嚴厲譴責中國「昧於事實、公然說謊」，因台灣申請WHO會議獲邀率及申請通過率皆不滿三成，當有疫情時，中國也沒有即時通報台灣。

WHA今日進行到第三天議程，各國發言階段於下午結束，計有美日加紐澳德等6個理念相近國家、17個我國友邦與觀察員馬爾他騎士團，在發言中以直接或間接方式表達對台灣參與WHA的支持。我友邦布吉納法索未在大會中登記發言，另教廷為非世俗國家，發言一向限於教廷關切的全球性事務，不會就個別國家議題發言。

中國對此不滿，在休會前行使抗辯權。中國外交部國際司副司長劉華代表中國發言指出，「一中原則」是國際社會普遍共識，由聯大2758號決議和WHA25.1號決議確認，也是聯合國系統及其專門機構處理涉台問題的法律基礎和根本遵循，「任何國家都不得違背」。

劉華說，疾病無國界，但聯合國機構的合作有章可循，「中國台灣地區」曾參加WHA是中方根據「一中原則」做出的特殊安排，但是當前民進黨當局拒不承認「一中原則」，主動拋棄台參加有關活動的政治基礎，「責任完全在台方」。

劉華更聲稱，中國中央政府高度重視2300萬台灣同胞的健康福祉，採取了許多措施促進兩岸在食品安全、傳染病、醫院管理等領域開展合作與交流，而在「一中原則」前提下，中國為台參加全球衛生合作做出「妥善安排」。劉華說，過去5年，台灣地區派人參加了幾乎所有的WHO技術性會議，台灣在傳染病及疫情通報等方面的訊息渠道「暢通」，所謂導致國際防疫缺口的言論「完全站不住腳」。

外交部今天迅速發表聲明，反駁中國言論。我外交部嚴厲譴責說，中國聲稱台灣參加所有的技術性會議是「公然說謊」，因台灣從2009年到2017年申請參加154場WHO技術性會議，只獲邀出席46場；其中2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不滿三成。

外交部進一步指出，中國接獲與台灣有關的疫情通報後，並沒有即時有效通知台灣的「國際衛生條例」（IHR）聯絡窗口。所謂中國與WHO達成的片面安排，對台灣人的健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞。

外交部強調，只有台灣民選政府能代表台灣2300萬人民；外交部對於中國代表昧於事實的發言，我感到憤怒與遺憾；我也再次誠懇呼籲WHO，全球衛生安全仰賴綿密的全球合作，沒有任何一個國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外。