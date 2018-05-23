台大校長爭議未休 前教長黃榮村：請行政院長解決

2018-05-23 21:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕拔管事件爭議未解，前教育部長黃榮村今日指出，台大事件陷僵局，既然事件起於立法院點火，立法院執政黨團應有道德責任，出面促請行政院長賴清德來解決爭議，否則走上行政訴訟將「烽火連天」。

目前也是中國醫藥大學講座教授的黃榮村晚間在中國醫大演講，提及台大事件他感觸，台大事件讓台大內外蟄伏的對抗勢力趁機而起，互相對峙，外面有立法院與教育部加入等，凌遲台大，全案看來像台灣現狀的縮影，台灣好像淪陷在內爆中，才是更令人擔憂的事。

黃榮村說，台大事件已拖太久，無論准或否應早一點有所決定，拖下去以致「大家歸隊」，陷入僵局是最不好的事。

他說，這事件因已卡在那邊，究竟是是藍綠問題、是非問題還是道德問題，要不要一個一個解決，目前誰有主導權，他的看法是「現在只好政府出來解套」，已沒有其他人能解套。

黃榮村說，有人認為應總統出面解決，但總統主管國防、外交及兩岸問題，教育事務應屬行政院管，應由行政院處理就可以。

黃榮村說，「困難的問題常要從源頭下手，再提高高度出手」，這次事件先由立法院點火，後來發現情況不對一走了之，又沒讓教育部罷手，終致大火遼原，立院執政黨團有道德責任，出面促請行政院長賴清德解決爭議，以免「烽火連天」，尤其行政訴訟後將烽火連天，屆時不僅台大，甚至台灣整個大學恐將捲入。