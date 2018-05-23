WHA大會24代表挺台 馬爾他騎士團意外獻聲

2018-05-23 20:25

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世衛大會（WHA）23日大會發言階段結束，台灣今年再度未能參與WHA，但支持台灣的國際聲量達到新高峰，包括美日德加紐澳與友邦等23個國家發表直接或間接的挺台言論，超越去年的18國。且在盟邦以外，馬爾他騎士團作為觀察員，也在三分鐘發言中肯定台灣醫衛實力，提及台灣和馬爾他騎士團是人道合作夥伴。

台灣參與WHA自去年起因中國封殺而中斷，去年美澳德日與14友邦等共18個國家，透過直接或間接表述在大會發言中支持台灣。今年則有許多新國家加入挺台行列，包括加拿大與紐西蘭首次透過強調「疾病無國界」與「健康議題不應政治化」等方式，含蓄發表挺台言論。

另外，在觀察員發言階段，曾傳出可能與台灣建交的馬爾他騎士團（Order of Ｍalta），也在三分鐘發言中肯定台灣醫療實力。馬爾他騎士團駐聯合國大使Marie-Therese Pictet-Althann說，台灣與馬爾他騎士團進行人道合作，相關案例包含台灣協助馬爾他騎士團取得超音波儀器，該設備之於精確診斷因糖尿病造成的傷害是不可或缺的。而雙方的合作也為馬爾他騎士團在埃及發展的醫療計畫，提供了新的、重要的機會。

富比士雜誌曾報導馬爾他騎士團有可能成為台灣的新朋友，引發不少討論。前外交部長李大維當時對此表示，他不會評論與馬爾他騎士團建交一事，但強調台灣與馬爾他騎士團有許多國際人道援助的合作計畫，「的確有相當接觸」，致力於凝聚全球更多人道援助合作，為國際社會做出具體貢獻。

馬爾他騎士團是一個宗教及慈善性質的「主權實體」（Sovereign Entity），總部設於羅馬，領土1萬2千平方公尺，是地位相當特殊的國際法人，擁有主權地位（Sovereign Status），具備政府組織並享有派遣接受使節權力，可以發行郵票、核發護照，1994年成為聯合國常任觀察員。

根據馬爾他騎士團的官方網站資訊，該團與全球106個國家建立外交關係（diplomatic relation）。