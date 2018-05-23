賴揆：毒品防制基金明年上路 全面加強掃毒

2018-05-23 22:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天召開毒品防制會報，政院晚間發布新聞稿表示，主持會議的行政院長賴清德指示就安非他命、大麻、新興精神活性物質上升及毒品黑數等問題，由法務部等機關組成專案小組研擬對策，各部會並將降低新生毒癮者人口做為反毒工作首要目標，他以教育部為例說，務必告知各級學校教職人員，以此目標努力，落實校園反毒工作。

賴揆並請檢察長王添盛指揮統合6大緝毒體系，加強掃毒工作，尤其是組織幫派及跨國販毒組織的溯源打擊，針對社區、偏鄉、校園、職場及軍中販毒網絡的情資掌握與掃盪也應加強。另外，他也請警政署督導各地方政府警察局，依地區實際狀況，建立完善的反毒網絡、掌握犯罪地點，以精準了解毒品犯罪情資，阻斷販毒行銷網絡。

法務部在會中提報「毒品防制基金籌劃事宜」，賴清德表示，「毒品防制基金」為「毒品危害防制條例」規定應設的基金，也是蔡英文總統去年國慶文告中的宣示，更是國家整合社會各界力量，對抗毒品的重要資源，請法務部妥善規劃與運用，以發揮基金目的與功能。

賴清德表示，「毒品防制基金」將於明年1月1日正式上路，後續尚待提報各項計畫與基金預算審議，請主計總處協助儘速完成預算編列事宜，法務部及基金各計畫主管機關按規劃期程推動，以符合社會期待。

政府推動的「新世代反毒策略行動綱領」屆滿一年，賴揆肯定檢、警、調、憲、海巡及關務六大緝毒體系及法務部、衛福部與教育部等相關部會的共同努力，不僅毒品查緝力道較以往明顯加強，「新世代反毒策略行動綱領」也有初步成果，他請各策略區塊的主辦機關按既定規劃期程落實執行外，也請持續檢視當前毒品情勢發展，進行滾動式檢討。

賴揆也指示政務委員羅秉成督導行動綱領推動進程，協調各部會，務必讓政府反毒工作更加精進。

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