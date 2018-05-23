鄧振中率團出席APEC貿易部長會議

2018-05-23 19:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今天率團前往巴布亞紐幾內亞首府莫士比港，將出席「亞太經濟合作（APEC）第24屆貿易部長會議」，與APEC會員國貿易部長就亞太區域經貿議題交換意見。

經貿辦指出，APEC貿易部長會議將於5月25至26日在莫士比港國際會議中心舉行，討論主題包括支持多邊貿易體系、在數位時代下強化亞太區域永續及包容性成長、利用資通訊技術強化微型及中小型企業的市場機會、深化區域經濟整合與連結性，以及探討2020年後APEC願景。

世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Mr. Roberto Azevêdo）也將受邀與會，並與部長們就當前國際經貿情勢的發展，以及去年WTO第11屆部長會議後各項議題進展交換意見。

行政院經貿辦指出，今年APEC年會輪由巴布亞紐幾內亞主辦，大會主題為「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，優先推動三大重點工作領域，分別為「增進連結性，深化區域經濟整合」、「促進永續及包容性成長」及「透過結構改革，強化包容性成長」。

貿易部長相關系列會議於5月19日起展開，包括貿易暨投資委員會於5月19日至20日召開，資深官員會議於5月23日至24日召開。另外，5月21日召開「APEC願景小組」的首次會議，由各會員推薦1名代表協助勾勒2020年以後的APEC願景，我國由台灣網路暨電子商務發展協會理事長林之晨先生代表。