中國祭出對台31條 蘇起：恐造成台灣菁英「離土」

2018-05-23 19:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕前國安會秘書長蘇起、前海基會董事長洪奇昌等台北論壇基金會成員日前赴中國訪問。對於中國提出的對台31條，訪團成員認為，中國吸引台灣的菁英往發展，長此以往，將造成台灣菁英「離土」的情況，導致台灣內部未來的社會發展呈現發展差距擴大現象。

台北論壇基金會指出，未能到中國的人，可能對中國及能到中國發展的人產生敵意，這將無益於兩岸關係的正向發展，建議中國要更謹慎、細緻的處理對台31條措施。他們也同時呼籲中國開放二軌交流，授權智庫學者與台灣官方智庫交流對話，化解當前兩岸僵局。

蘇起今天（23日）下午向媒體談到5月1到9日拜訪中國國台辦與智庫的觀察。蘇起說，中國專家強調，對台31條不是中共中央自作主張的政策，而是集合馬政府時期台灣民眾在不同場合向大陸反應的想法與建議，中國第一次聚集跨部會29個單位一起研究討論才推出的。現在各省市正陸續推出因地制宜的施行細則。未來中國將不藉助任何中間團體，而是直接從中央或地方向台灣民眾伸出手來。

對於團員關切對台31條是否會造成台灣社會出現「離土」現象，進而因此呈現各種差距、矛盾，反而不利於兩岸關係的和平發展。中方認為，只要台灣方面的歸路是順暢的，就不會有人聚集在中國不回去。台灣人民到中國發展就不會有「離土」的問題；而如果台灣繼續實行「推出去」的政策，北京不排除考慮改變政策，改變對台灣人身分認定。