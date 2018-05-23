調高警消俸額 總統盼臨時會盡速通過

「警察人員人事條例修正案」，預定調高基層警消最高俸額標準，總統蔡英文希望盡速通過，民進黨團總召柯建銘則允諾，會在臨時會時處理此案。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-05-23 18:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院院會周四將通過「警察人員人事條例修正案」，預定調高基層警消最高俸額標準。據轉述，身兼黨主席的總統蔡英文今在中常會上關切此案進度，在得知行政院版恐不及在此會期送入立院審議後，蔡英文表示，無論是政院版或委員會版本，都盼能盡速通過，民進黨團總召柯建銘則允諾，會在臨時會時處理此案。

立法院司委會五月初已初審通過由民進黨立委段宜康提出的「警察人員人事條例第二十二條附表一修正草案」，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額從500調至525，警正三階從525調至550。據內政部統計，若三讀修正通過，基層員警每月約可增加1370元、預計立即將有2.8萬人受惠。

據轉述，行政院副秘書長何佩珊今在中常會上報告，明日院會將通過「警察人員人事條例修正案」，蔡英文一聽，緊張的詢問總召柯建銘「這會期還來的及嗎？」柯建銘則說，法案送進立法院時會期恐已經結束，不過段宜康等人提出的版本已經通過初審，若沒有堅持要用行政院版，也可改用立委版本處理；蔡英文聽聞則表示，無論是哪個版本，都希望能盡速通過。