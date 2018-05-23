「刑事補償法」草案公聽會 委員直言四大面向須強化

2018-05-23 19:19

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院日前完成「刑事補償法」部分條文修正草案，22日舉辦公聽會，邀集立委、學者、法務部、律師及各民間團體討論，議題聚焦在四大面向上，會中發言踴躍，指出草案不足之處，司法院表示將審慎評估眾人意見，再行推動。

司法院副秘書長葉麗霞表示，「刑事補償法」2011年9月1日施行至今，各方持續提供相關修改意見，而歷經現行實務運作後，亦有需要調整之處，日前刑事廳已完成修正案初稿，因此邀請各界前來提出針砭。

與會委員討論熱烈，共可歸納出四個面向，一是草案初稿未納入司改國是會議決議「建立刑事無辜受害人非金錢補償社會復歸機制」，委員們認為本於政府功能分工及現行資源有效配置，對於刑事無辜受害人的社會救助、就學與就業輔導、醫療照護及心理支持等相關機制，究竟應由行政院統合相關部會給予轉介、或提供必要協助措施、或是宜由法院系統給予整體照護協助?草案應說清楚。

其次，「刑事補償法」適用受刑事程序拘束人身自由之無辜受害人，但對於受無罪判決或不起訴處分的受害人，如果在刑事訴訟程序中受有非拘束人身自由的各種強制處分，或是未受強制處分但已遭受各項損失，能否請求刑事補償部分？委員們就此探討國家責任法之體系定位，以及能否針對刑事程序中非拘束人身自由之各種強制處分，希望能設計出符合實質平等原則的補償規範，同時考量國家整體財政負擔等節。

第三，我國「刑事補償法」制度與德國、日本相同，並未規範「立法目的」，且均規定由法院及檢察署作為受理補償決定機關，委員們對於是否需要制訂立法目的?刑事補償法庭有無考量引入外部人員之必要?亦有諸多討論。

最後，草案有關決定刑事補償金額範圍的具體審酌事由，以及程序進行規範部分，委員們對於公務員行為違法不當是否影響受害人自白？受害人自白如可歸責應如何認定？補償金額以分期給付之方式實務如何運作？受害人可歸責事由之舉證責任歸屬？請求補償期間如何計算？補償程序應如何踐行以遵守正當法律程序等事項，亦多所建議及相互討論。

委員們討論熱烈，也讓司法院發現草案卻有應補強之處，強調將審慎評估各界意見，協助刑事誤判的無辜受害者，深化完善刑事補償法制，期使草案更臻完備。