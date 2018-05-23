蘇起：中國高度警惕 美台共打「組合拳」

2018-05-23 18:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕前國安會秘書長蘇起、前海基會董事長洪奇昌等台北論壇基金會成員日前赴中國訪問。蘇起說，此行訪問發現，中國關切台美關係程度，遠高於台灣內部變化，中國已高度警惕美台在打「組合拳」，並揚言如果中美因為台灣開戰，中國會傾全國之力來對付美國。

蘇起今天下午向媒體談到5月1到9日拜訪中國國台辦與智庫的觀察。他說，中國並沒有關心今年底的選舉，但對於「台灣旅行法」、美艦泊台、美國內閣官員訪台、陸戰隊進駐美國在台協會新辦公處等，更加戒備並予警示。一名上海學者就不諱言，要徹底解決兩岸問題，必須先排除美國因素。

蘇起轉述，一名中國學者以美中軍力對比觀察台美關係的發展指出，「中國的總體軍力當然無法與美國相比」。但美國的強在於他是全球性的，而中國在東亞地區則有優勢。如中美因為台灣開戰，中國會傾全國之力來對付美國。一旦北京因蔡政府碰觸台獨底線而被迫動武，美國是不是要以軍事力介入台海，恐怕還會深入考量。不論如何，中國學者都認為，美如打台灣牌，傷害最重的一定是台灣。

蘇起說，中方認為，中美競爭態勢升高，貿易摩擦劇烈之際，蔡政府卻寧可傷害台灣經濟利益，也要幫美國籌謀畫策打「台灣牌」對付中國，讓北京當局感到不滿與不解，不但使雙方的戰略互信蕩然無存，還使得兩岸的敵意快速螺旋上升。

中國學者建議，蔡英文既然已說到中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，為何不進一步說出其法理基礎？雖然中方以軍演、機艦繞台、挖走邦交國等手段對台保持壓力，但對蔡政府並未完全將門關上，也沒有將答卷收回，「隨時可以答卷」。