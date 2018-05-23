6都唯一未編警消勤務繁重加給 台南市府回應了

2018-05-23 18:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南就是不一樣！高雄市政府明年將編列6億元警消勤務繁重加給，南市成為6都中唯一尚未正式編列的直轄市，引起「自家人」議會民進黨團發出不平之鳴；對此，市府強調重視警消權益與福利，但仍持保留態度回應表示「慎重評估發放相關加給」。

市府表示，南市自合併升格以來，因財政收支劃分法、行政區域劃分法等尚未通過，自有財源相較其他直轄市明顯偏低，但即使如此，業務單位密切關注，並已經以性質較類似的桃園市及台中市核算加給，預估南市需核發警消加給約3.55億元。

市府表示，因明年仍有歷年累計短絀422億餘元待填補，且今年公教人員調薪3%，約增加10億元、前瞻計畫配合款約16億元及中央核定教育經費應編列數每年約增加6億餘元，皆需於預算額度內納入並作通盤考量。

在財源不足加上必要支出仍持續成長之際，市警局強調，會研議參照高雄模式，核實發給員警加給；消防局也將先優先透過改善裝備，補齊人力，以及業務分流，以減輕人員負擔，及確保執勤安全後，再研議核發相關加給。

南市議會民進黨團總召邱莉莉今天表示，高雄市已表態跟進編列，台南市府不能再以財政困窘為由拖延此事，黨團要求市府對警消繁重加給案應編入明年度預算。