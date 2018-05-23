扯！議員踢爆彰縣長喪家捻香 隨扈在後面發文宣

彰化縣政府新聞處花第二預備金589萬元製作日曆及桌曆，議員質疑用途與救災無關，且桌曆封面縣長人像占了近一半版面，給人就為個人行銷的負面感受。（記者張聰秋攝）

2018-05-23 18:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今天（23日）審查106年度縣府總預算第二預備金動用情況，國民黨縣議員劉惠娟說，縣府花250萬元印製縣政文宣，內容都在行銷縣長魏明谷一人，用公家資源行銷個人感覺像「造神」，作法說不過去，就連縣長參加公祭告別式，隨扈竟在治喪場所發放文宣品，出現「前面主祭、後面發文宣」的諷刺畫面，實在誇張！

去年縣府第二預備金預算編列1億元，決算共動用9907萬2000元，其中，行政處148萬3000元、計畫處830萬元、新聞處1639萬元、民政處231萬2000元、地政處76萬3000元、教育處1302萬7000元、農業處1039萬6000元、城觀處350萬元、勞工處200萬元、社會處830萬元、各戶政事務所266萬8000元、地方稅務局554萬8000元、文化局1163萬1000元、動防所900萬元、衛生局120萬元。

議員：濫用第二預備金做文宣

多名國民黨和無黨籍縣議員質疑縣府濫用第二預備金，民進黨議員也附和，議員們質疑，縣府花第二預備金進行縣政宣導、做桌曆，補助社團辦活動、社區觀摩研習，搞個人選舉宣傳，做人情、討好社區和社團，用途並非在緊急救難或救災，這種濫用行政資源作法惹議。

縣議員曹嘉豪說，縣府花110萬元補助獅子會辦路跑活動，感覺為了與民間團體套交情、建立關係，常理來看，相關補助社團和社區經費，這些原本該編列在本預算的項目，卻用第二預備金，在縣庫歲出預算不斷增加的情況下，行政資源用過頭，社會觀感不佳。

縣議員劉惠娟抨擊縣府亂花錢，更踢爆民眾喪家放了一大堆縣政文宣品，她說，縣府花250萬元印製縣政刊物，還花589萬元印製2018年日曆與桌曆，也花830萬元補助公所及社區發展協會辦觀摩研習、修繕設備等等，更花63萬多元萬元補助民間團體辦活動，其中，縣政文宣品還是在縣長魏明谷到喪家捻香祭拜或參加公祭時，隨扈現場發放，作法讓人傻眼。

民進黨縣議員賴清美指出，喪家辦喪事，心情低落，無暇看文宣內容，發放場合和時機點都不對。

縣議員黃玉芬、李浩誠、凃淑媚、吳淑娟等人也對於縣府用第二預備金搞縣政宣導，焦點都在魏明谷一個人，行政資源濫用過頭。

主計處：動用項目程序都合法

對此，主計處長蕭秀瑛說，第二預備金動用項目和程序都符合預算法規定，一切都合法，部分是事實需要，部分是業務量增加，以及臨時需要必須增加計畫及經費，因業務需求動支第二預備金支應。

新聞處：發放時機地點會檢討

新聞處長李俊德指出，縣政文宣發放時機和地點惹議，縣府虛心接受，會檢討改進。