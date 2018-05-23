WHA場外我主辦多邊論壇 陳時中：想得到的國家都來了

2018-05-23 17:30

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世衛大會（WHA）現正在日內瓦召開，我國舉辦多場專業研討會與論壇活動，探討「健康不平等」、「高齡者口腔照護」、「抗生素抗藥性」等主題，呼應世衛組織（WHO）所推行的「全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）」概念。據悉，參與我方主辦活動的國家相當多，美國更派出史上最高層級代表出席與會，使我衛福部官員得以更加強化與國際組織及各國代表交流。

消弭健康不平等為達成聯合國2030年全球永續發展目標（SDGs）的核心概念，由台灣衛福部長陳時中所率領的「世衛行動團」，22日在瑞士日內瓦與美國等理念相近國家舉行「促進健康公平之台灣經驗論壇」。

陳時中在論壇致詞中強調，增進健康平等為當今全球重要衛生醫療保健政策，2015年台灣出版第一本「台灣健康不平等報告」，深度分析我國民眾健康的社會決定因素及健康差距，同時每年邀請全球衛生夥伴探討全球人民面臨的重要健康議題並分享前瞻看法，致力推動全人類同享健康公平。

陳時中會後受訪時說，以美國為首，「想得到的國家都有代表來參加」。陳時中說，正如美國衛生部長阿札爾在大會發言時，也提到文化敏感度和健康的關聯，此次健康不平等論壇觸及原住民議題，就是因為我國為推動醫療健康所投注的資源也許足夠，但當文化敏感度不足時，投入的效果就不彰。

陳時中分享說，各國代表在會中對此相當有共鳴，因為大家都有類似感覺，便互相分享經驗；也討論如何以文化敏感度作為基礎投注資源，進而讓改善健康不平等的工作能夠做得更好。

「健康不平等論壇」由台大公衛學院教授江東亮主持，並由英國倫敦大學健康公平學院教授Peter Goldblatt 分享全球改善健康不平等的政策。國健署長王英偉分享台灣健保制度，也談及台灣推動以生命歷程為概念、以人為中心及整合式的健康促進政策，並關注弱勢族群及原住民族健康落差問題，推動原鄉健康不平等改善策略行動計畫。盼透過國際合作交流，共同追求全民健康福祉，不遺漏任何一個人（leave no one behind）。

此次世衛行動團成員包括王英偉、疾管署長周志浩、健保署長李伯璋、食藥署長吳秀梅等衛福部官員，食藥署與全球毒品政策委員會交流，我國牙醫師公會共同主辦「老人牙醫」高峰論壇，世界牙醫教育學會聯盟主席Corrado Paganelli、歐洲老人牙醫學會理事長Martin Schimmel與世界衛生組織口腔衛生諮詢顧Prathip Phantumvanit 等國際專家一同與會，共同研討老人口腔照護精進策略。我方也由衛福部疾管署與瑞士合辦「遏止抗生素抗藥性傳播」專業論壇，針對全球共同面臨抗生素抗藥性及超級細菌威脅，進行深入討論與交流。