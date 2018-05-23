傳密組「友柯五劍客」力抗藍綠 柯文哲：這什麼奇怪的事情

2018-05-23 17:13

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰，民進黨日前宣布自提人選，象徵與現任台北市長柯文哲分手，今天傳出柯為對抗藍綠夾殺的險峻情勢，決議組「友柯五劍客」，人選包括民進黨議員高嘉瑜與王威中、議員參選人陳怡君、民國黨議員徐世勳、以及知名網紅「呱吉」邱議員，柯今天出席行程被媒體問及此事，僅說「這什麼奇怪的事情」。

柯文哲今天赴大安區里長座談會，步入會場時，媒體問及是否密組「友柯五劍客」，力求突破藍綠困境，殺出重圍，柯聞後回應，「這什麼奇怪的事情」，其餘不願多加回應，隨即坐定位開始座談。