高市青年事務委員會 決議辦理青年參與式預算

2018-05-23 17:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年事務委員會今召開107年第一次委員會，會中決議辦理青年參與式預算，預算議題面向將經由「Stand by Youth﹗腦力激盪營」產出，再由研考會對外徵求青年提案，讓青年想法得以透過公部門、投入資源來加以實踐。

市府強調很重視青年發展，希望青年委員會能跳脫單純諮詢角色，實際參與青年事務推動，為廣大青年搭起實踐舞台。

高市研考會5月初即與青年委員對話，共蒐集到社區實踐、閒置空間改造、創業就業、國際青年等青委關心議題，今日委員會決議辦理青年參與式預算，廣邀高雄青年提案及參與工作坊，再由市府相關局處依工作坊成果執行。

研考會指出，2018全球港灣城市論壇今年9月於高雄展覽館登場，主辦機關經發局也特地向青年委員會報告港灣城市青年論壇籌備情形，同時邀請全體青委共襄盛舉。

研考會表示，青年志工曾在2016年首屆港灣城市論壇提供優質服務並獲得喝采，今年第二屆希望青年有更深入的參與，站上國際舞台與各國城市代表相互激盪，提出對港灣城市的想像，並代表高雄向世界發聲。

高市青年事務委員組成非常多元，19名經由網路報名、遴選出的優秀青年來自不同領域，有創業者、專業經理人、職能發展專家、國際參與者、氣爆志工、弱勢關懷者、醫療貢獻醫師、青年教育推動者、社群網站版主，另有8名委員為市府各機關代表。