卡關核一乾貯阻撓除役？ 新北市府批台電「牽拖」混淆視聽

2018-05-23 17:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕台電公司今天（23日）在立法院說，針對核一廠乾式貯存場案，將於1個月內提出訴願，若訴願不成就會訴訟，還說，核一廠若無法除役，台電有失職守。對此，新北市核安監督委員會批評，台電模糊焦點、混淆視聽，呼籲台電儘速修正水保計畫變更設計，重新送審，不然才是真正失職。

核一廠乾式貯存場的水土保持計畫審查案，新北市農業局107年2月9日限期台電應於107年3月31日前補正，台電3月20日送件，但內容仍和前幾次一樣，未依專業審查意見進行補正，因此依「水土保持計畫審核監督辦法」第11條規定，不予核定，全案退回台電公司，須重新依規定提報審查。

新北市核能安全監督委員會執行長黃德清今天受訪指出，市府尊重台電提訴願的權利，但核一廠的除役計畫跟水保計畫完全是兩回事，新北市希望如期除役，但不能跟乾式貯存場的安全混為一談，台電幾次都未依專業審查意見修正，因此才被退件，台電不能「牽拖」，把輿論導向市府阻撓核電廠除役。

新北市核安監督委員會主任委員李四川指出，核一乾式貯存設施存放的是用過的高階核廢料，具高放射性物質，與一般廢棄物不同，必須審慎處理，不容許任何風險，影響所及不只新北市400萬人口，可能擴及大台北地區700萬人口，台電公司應針對市府所提專業意見重新送審，對廠區內的山坡地徹底進行災害風險檢視。

李四川強調，「沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電」，核安不容許有任何風險；並呼籲中央應加速處理核廢料集中或最終貯存問題，讓市民遠離核災威脅。