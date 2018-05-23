陳時中函WHO表達「台灣憤怒」 署名中華民國台灣衛生部長

2018-05-23 16:12

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世衛大會（WHA）正進行會議中，台灣未獲邀參與，我洽請友邦向大會提案也未被納入議程。衛福部長陳時中於大會首日遞交抗議信予世衛組織（WHO）。陳時中說，今年我方在信中強調，連續兩年未獲邀「顯然是政治力干預」，以「中華民國（台灣）衛生部長」身分向WHO表達台灣的憤怒與不滿。

WHA今天（23日）進行到第三天議程。因中國施壓，台灣去年未收到WHA的邀請函，今年又再次被拒於門外。我政府洽請友邦為我在大會中提案，提案內容為「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，友邦雖為我提案辯論，惟辯論後主席仍裁示不列入大會議程。

對此，陳時中23日上午受訪時表示，21日晚間已向WHO秘書處遞交抗議信，致函WHO幹事長譚德塞。陳時中說，抗議信函內容先祝福希望WHO繼續順暢運作，接著表達對於台灣沒辦法進到WHA當觀察員，「我們非常憤怒、不滿」。這個情形延續去年，今年再次發生，「顯然是政治力干預」，以信函表達台灣政府及人民的不滿。署名則是「中華民國（台灣）衛生部長」。

今年抗議信函內容用字較去年強烈，去年我透過抗議信函說明台灣對世界醫療的貢獻，並表達我們的不滿與失望；今年則表達「憤怒」。我於2016年以「中華台北」名義獲邀參與大會時，也曾遞交抗議函，表達對於WHA在邀請函上提及「一中原則」的關切。

第71屆WHA於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入世衛組織（WHO），也曾透過「台灣健康實體」與「台灣衛生當局」等名稱，爭取參與WHA。但直到2009年，台灣才以「中華台北」觀察員身分，獲邀參與WHA。而因中國封殺，台灣自去年開始連續第二年無法參與WHA。